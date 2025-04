Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Ponsacco hannoin stato di libertà un, per furto in abitazione.L'uomo è accusato di aver sottrattoda unsituato all’interno del cortile di una casa, lo scorso 29 marzo.Le indagini sono.

Pisatoday.it - Ruba generi alimentari in un deposito: denunciato 62enne

Ruba generi alimentari in un deposito: denunciato 62enne.

Prodotti surgelati spariti dall'azienda, l'imprenditore attiva le indagini dei Carabinieri: nel mirino finiscono sei operai.

Vuole fare spesa 'gratis' nel deposito di un supermercato: scoperto.

Castiglione della Pescaia, turista ruba mazzancolle, scampi e gamberoni.

Maxi furto in un deposito di vestiti Angelo Minetti a Casale Monferrato: chiodi in strada per favorire la fuga.

"Ruba generi alimentari al supermercato e minaccia di morte gli impiegati": arrestato 38enne.