Rosucci e Daffara premiati a Borgaro Torinese: i riconoscimenti per la centrocampista della Juventus Women ed il portiere della Next Gen. Tutti i dettagli

di RedazioneNews24: isui premi ricevuti dai due bianconeriMartinae Giovanni. Ecco iricevuti dallae dalGen. La nota del club bianconero.NOTA – «Serata ancora una volta molto bianconera alla presentazione, a, dei tornei “Mario Maggioni – Walter Righi” (categoria Under 17 maschile) e del 4° Torneo Internazionale “Nobis – Memorial Vincenzo Barrea”, riservato all’Under 17 Femminile.Ieri, 3 aprile, una delegazione bianconera ha preso parte all’evento, in cui sono arrivati anche graditi. In particolare: Martinaha ricevuto il premio alla carriera “Ermelindo Bacchetta”, ilGen Giovanniè stato insignito del premio “Gaetano Scirea” e Corrado Grabbi, Technical Advisor U19s to U14s, ha ricevuto il riconoscimento “Marcellino Borsello”.