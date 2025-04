Roma studenti bruciano bandiera della Ue davanti al Miur | Il video

studenti e pre. ari sotto il ministero dell'istruzione, si sono riuniti contro i tagli della scuola e contro il riarmo. Gli studenti hanno dato fuoco con dei fumogeni alla maxi bandiera dell'Europa posizionata per terra. Questa l’imaggine simbolo della protesta studentesca, coordinata in varie città, con ragazzi scesi in strada contro il riarmo Tgcom24.mediaset.it - Roma, studenti bruciano bandiera della Ue davanti al Miur | Il video Leggi su Tgcom24.mediaset.it "'No alla scuola di Valditara e Ue'".e pre. ari sotto il ministero dell'istruzione, si sono riuniti contro i tagliscuola e contro il riarmo. Glihanno dato fuoco con dei fumogeni alla maxidell'Europa posizionata per terra. Questa l’imaggine simboloprotesta studentesca, coordinata in varie città, con ragazzi scesi in strada contro il riarmo

