Roma, Soulé: "Con la Juventus partita speciale, De Rossi e i Friedkin mi hanno convinto"

Domenica è in programma il big match traall’Olimpico, scontro diretto cruciale per la corsa al quarto posto. Non sarà unacome le altre per Matias, che in estate è arrivato nella Capitale proprio dal club bianconero, che ha deciso di venderlo dopo l’ottima annata al Frosinone. L’argentino è stato protagonista di un’intervista a La Stampa nella sua prima pagina sportiva.“Una, specialissima – esordisce–. Sono stato cinque anni alla, ero un ragazzo sedicenne. La sfida di domenica sarà ancora più particolare per la classifica: noi e loro ci giochiamo un posto in Champions“.: “L’Under 23 mi ha aiutato tanto, la consiglio allaha poi parlato del suo passaggio in giallorosso: “Un giorno mi ha telefonato il mio procuratore dicendo che mi che mi voleva la