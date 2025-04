Roma Sinner si prepara al rientro | Ogni giorno sto meglio ci vediamo agli Internazionali

Sinner si prepara al ritorno sul campo. Dopo un periodo di pausa, il tennista azzurro ha confermato che parteciperà agli Internazionali BNL d’Italia, in programma al Foro Italico di Roma tra poco più di un mese. In un’anticipazione dell’intervista concessa a Sky Sport, in onda il 5 aprile, il numero uno del ranking mondiale ha parlato del suo attuale stato di forma.“Sto molto bene, sono riposato e quindi sono contento”, ha detto Sinner, spiegando di aver dedicato il tempo lontano dal circuito ad attività diverse. “Ovviamente, se potessi scegliere, preferirei giocare a tennis, però d’altra parte sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento”.Il tennista altoatesino ha anche sottolineato i progressi fatti nelle ultime settimane: “Ogni giorno mi sento meglio, fisicamente e mentalmente, anche se manca ancora un po’. Romadailynews.it - Roma, Sinner si prepara al rientro: “Ogni giorno sto meglio, ci vediamo agli Internazionali” Leggi su Romadailynews.it Il numero uno del mondo pronto al ritorno in campo: appuntamento al Foro Italico a maggio.Janniksial ritorno sul campo. Dopo un periodo di pausa, il tennista azzurro ha confermato che parteciperàBNL d’Italia, in programma al Foro Italico ditra poco più di un mese. In un’anticipazione dell’intervista concessa a Sky Sport, in onda il 5 aprile, il numero uno del ranking mondiale ha parlato del suo attuale stato di forma.“Sto molto bene, sono riposato e quindi sono contento”, ha detto, spiegando di aver dedicato il tempo lontano dal circuito ad attività diverse. “Ovviamente, se potessi scegliere, preferirei giocare a tennis, però d’altra parte sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento”.Il tennista altoatesino ha anche sottolineato i progressi fatti nelle ultime settimane: “mi sento, fisicamente e mentalmente, anche se manca ancora un po’.

