Roma-Juventus probabili formazioni | c’è Cristante sorpresa El Shaarawy?

Non vuole fermarsi la, che dall’inizio del nuovo anno ha dato vita ad una incredibile rimonta in campionato, che l’ha portata fino al sesto posto. Per sperare però in una qualificazione alla prossima Champions League servirà continuare a macinare punti a partire dalla prossima sfida di campionato che vedrà i giallorossi impegnati contro lain quello che sarà il primo scontro diretto di una lunga serie.Allo Stadio Olimpico, domenica 6 aprile, alle ore 20.45, la formazione di Ranieri sarà spinta ancora una volta da tutto il calore dei propri tifosi, che sperano in un’altra serata di grande spettacolo. L’obiettivo non si può nascondere: conquistare i tre punti per agganciare in classifica proprio laa quota 55 punti e sperare poi in un risultato negativo del Bologna, che affronterà il Napoli.