Sololaroma.it - Roma, Juventus all’orizzonte: El Shaarawy carta a sorpresa

La partita con lasi avvicina sempre di più per la. Archiviata la vittoria per 1-0 con il Lecce, i giallorossi stanno dimostrando di aver ingranato la giusta marcia in questo inizio 2025. La qualificazione alla prossima Champions League è diventata una possibilità concreta, grazie alla rimonta compiuta in campionato. Per raggiungere il 4° posto, però, i capitolini dovranno passare indenni le prossime 8 partite, con la prima di queste che andrà in scena con i bianconeri e che potrebbe risultare un vero e proprio spartiacque. La Vecchia Signora sembra aver ritrovato la tranquillità dal punto di vista mentale, con Igor Tudor che è subentrato a Thiago Motta dando linfa vitale alla squadra.Claudio Ranieri è consapevole che i suoi ragazzi dovranno mettere a referto una prestazione perfetta, per quanto concerne l’aspetto difensivo e quello offensivo.