ROH | L’ex WWE Von Wagner debutta in Ring Of Honor

L’ex WWE Von Wagner è apparso durante un segmento di backstage di Dynamite nelle vesti di “uomo della sicurezza”. Gli addetti al settore avevano poi riferito che il wrestler non aveva firmato alcun contratto con la federazione di Tony Khan e che la sua era stata una apparizione one night only. Arrivano ora ulteriori novità, infatti Wagner è tornato sul Ring e lo ha fatto in Ring Of Honor.Von Wagner in ROHVon Wagner ha debuttato in ROH nel corso dell’episodio ROH On Honor Club andato in onda ieri notte. L’ex WWE ha fatto coppia con Deonn Rusman, wrestler del circuito indipendente allievo della scuola di Seth Rollins, perdendo contro i Gates Of Agony (Bishop Kaun e Toa Liona). Prima di questo su match, aveva lottata una volta nel circuito indipendente in occasione di un evento della Midwest All-Star Wrestling. Zonawrestling.net - ROH: L’ex WWE Von Wagner debutta in Ring Of Honor Leggi su Zonawrestling.net Come vi abbiamo riportato, la scorsa settimanaWWE Vonè apparso durante un segmento di backstage di Dynamite nelle vesti di “uomo della sicurezza”. Gli addetti al settore avevano poi riferito che il wrestler non aveva firmato alcun contratto con la federazione di Tony Khan e che la sua era stata una apparizione one night only. Arrivano ora ulteriori novità, infattiè tornato sule lo ha fatto inOf.Vonin ROHVonhato in ROH nel corso dell’episodio ROH OnClub andato in onda ieri notte.WWE ha fatto coppia con Deonn Rusman, wrestler del circuito indipendente allievo della scuola di Seth Rollins, perdendo contro i Gates Of Agony (Bishop Kaun e Toa Liona). Prima di questo su match, aveva lottata una volta nel circuito indipendente in occasione di un evento della Midwest All-Star Wrestling.

AEW: L’ex WWE Von Wagner appare a Dynamite tra gli “uomini della sicurezza” - Uomini della sicurezza sono intervenuti cercando di sedare la rissa e tra questi non è sfuggito all’occhio dei fan un volto noto, una vecchia conoscenza del WWE Universe. Von Wagner a Dynamite ... (zonawrestling.net)

Another ROH Appearance By Von Erichs & Surprise Partner - There was another ROH appearance from the Von Erichs (Marshall & Ross Von Erich) at last night’s taping (December 23) this time with a third! Ring of Honor spoilers here! Get all the fresh ROH ... (wrestletalk.com)

L’Ex TNA e ROH Kenny King debutta in Italia a Maggio - L’Ex pluricampione TNA e ROH Kenny King debutterà in Italia. L’atleta di Orlando, classe 1982, due volte TNA X Division Champion e 3 volte ROH World Tag Team Champion debutterà per la prima volta sui ... (zonawrestling.net)