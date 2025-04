Metropolitanmagazine.it - Robert Pattinson e Dior: un’eleganza essenziale per la nuova collezione Icons

rinnova la sua collaborazione conper la campagna primavera della linea, in cui l’attore britannico incarna una sofisticazione rilassata e senza eccessi. Per la quarta stagione consecutiva,presta il suo volto alla maison francese, interpretando con naturalezza il perfetto equilibrio tra raffinatezza e comfort.è il nuovo volto delladi: minimalismo sofisticato e dettagli esclusiviLagioca su una palette di colori neutri che spazia dal beige al grigio fino alle sfumature più calde del marrone. I capi si distinguono per linee pulite e tessuti fluidi, pensati perdiscreta ma ricercata. Tra le proposte spiccano giacche reversibili leggere e maglie in misto cotone-seta, perfette per un look rilassato ma impeccabile.