Iodonna.it - Riusciranno Oylum e Behram a convincere che il loro amore è spontaneo?

Leggi su Iodonna.it

Dopo (il) Tradimento della domenica sera, nel senso di «trasloco» delle nuove puntate al venerdì, l’avvincente soap turca – ormai amatissima anche in Italia – torna stasera su Canale 5 con un un’altra puntata, in onda a partire dalle 21.38. Una puntata che comprende tre episodi inediti al cardiopalma. Netflix, 10 serie tv e film da vedere ad aprile 2025 X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Tradimento” di stasera Yesim confessa la verità a Tarik Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi 4 aprile 2025: trama e da che ora va in ondaCosa succederà nel corso del primo episodio di Tradimento in programmazione per questa sera? Ilknur – l’attrice nel cast che le dà il volto è Özlem Tokaslan, già nota per la partecipazione ad un’altra popolare serie tv prodotta in Turchia, ossia DayDreamer – Le Ali del sogno – si reca nell’albergo dove alloggia Tarik, sia per cercare in lui un po’ di comprensione, sia per chiedergli di perdonare Yesim (Asena Giri?ken), come al solito alle prese con un carattere assai spigoloso.