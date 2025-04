Riparte la stagione X River tra Lignano e Bibione attraverso il fiume Tagliamento

River – Across the River Tagliamento, che dal 5 aprile al 2 novembre 2025 consentirà a turisti e residenti di attraversare il fiume Tagliamento tra Lignano Sabbiadoro e Bibione in modo rapido e suggestivo.L’imbarco a Lignano si trova presso il porto turistico di Marina Uno, mentre sulla sponda opposta l’approdo si colloca lungo la pista ciclabile che conduce al Faro di Bibione. La traversata, della durata di soli 5 minuti, permette di ammirare il panorama unico della foce del fiume, con la sua vegetazione caratteristica e la vista sul mare aperto.Un servizio pratico anche per i ciclisti: X River permette l’imbarco anche delle biciclette, favorendo una mobilità sostenibile e integrata. Udine20.it - Riparte la stagione X River, tra Lignano e Bibione attraverso il fiume Tagliamento Leggi su Udine20.it Dopo il grande successo degli anni precedenti e forte dell’elevato gradimento riconosciuto dall’utenza, riapre il servizio stagionale di collegamento fluviale X– Across the, che dal 5 aprile al 2 novembre 2025 consentirà a turisti e residenti di attraversare iltraSabbiadoro ein modo rapido e suggestivo.L’imbarco asi trova presso il porto turistico di Marina Uno, mentre sulla sponda opposta l’approdo si colloca lungo la pista ciclabile che conduce al Faro di. La traversata, della durata di soli 5 minuti, permette di ammirare il panorama unico della foce del, con la sua vegetazione caratteristica e la vista sul mare aperto.Un servizio pratico anche per i ciclisti: Xpermette l’imbarco anche delle biciclette, favorendo una mobilità sostenibile e integrata.

Riparte la stagione X River, tra Lignano e Bibione attraverso il fiume Tagliamento. Riparte l’X River, il passo barca tra Lignano e Bibione. Orari, costo e calendario estate 2025. Martina Catuzzi con "Satira sui deboli" venerdì 5 aprile, all’Arci Cral. Riparte la Stagione per Cowboyland. Terribile caduta per Federica Brignone ai campionati: elitrasportata in ospedale. L’esito degli esami.. COWBOYLAND, LA NUOVA STAGIONE RIPARTE DAGLI STUNTMEN. Ne parlano su altre fonti

Domenica in Lombardia riparte la stagione dei treni storici - (ANSA) - MILANO, 30 APR - Riparte domenica prossima, 5 maggio, in Lombardia la stagione dei treni storici della Fondazione Fs con venti itinerari in partenza da Milano. L'iniziativa, promossa dall ... (msn.com)