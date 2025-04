Lanazione.it - Rinascita del Vallisneri. Il padiglione “hi-tec“ sarà pronto a fine anno. Più aule e aree sportive

E’ la prima scuola nel comune capoluogo ad essere costruita secondo i criteri più evoluti in legno e acciaio. Il nuovodel Liceo Scientificoa Sant’Anna è a buon punto: fatte le fondazioni in calcestruzzo – montate nell’area una volta occupata dall’ex campo di Softball, da un parcheggio e della stecca degli spogliatoi esterni ormai in disuso –, pronta la struttura principale del piano terra e primo piano, manca il secondo piano e la copertura. La deadline è2025 ma l’impresa è fiduciosa di riuscire a portare a termine il cantiere anche prima. Ieri si è svolto un sopralluogo a cui hpartecipato il presidente della Provincia Marcello Pierucci con il dirigente del settore edilizia scolastica Fabrizio Mechini e il direttore dei lavori Fabio Picchi, la dirigente scolastica Maria Rosaria Mencacci, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, nonché i rappresentanti del raggruppamento di imprese che hvinto l’appalto: ‘Cappelli Bernardo srl’ di Diecimo; la ‘Del Debbio spa’ di Lucca; la Baldassari Impianti srl di Porcari; la ‘Diversi Impianti srl’ di Barga e la Holz Albertani di Berzo Demo (Bergamo).