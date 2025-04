Ilfattoquotidiano.it - Rilke, ovvero la struggente e dolorosa bellezza del mondo (traduzione di Antonio Devicienti)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rainer Maria(Praga, 1875 – Muzot, 1926) è uno dei maggiori poeti del Novecento; la sua opera è studiata, interpretata e riconosciuta quale uno dei punti di riferimento per la poesia contemporanea. La sua vita è stata caratterizzata dai molti viaggi e dagli assai numerosi contatti personali testimoniati, tra l’altro, da una vastissima, appassionante corrispondenza.Le Nuove poesie (1907/1908), le Elegie di Duino e i Sonetti a Orfeo (pubblicati entrambi nel 1923) sono tra i vertici dell’opera poetica rilkiana ed è proprio dalle Nuove poesie che ho scelto testi capaci, pur nel loro esiguo numero, di suggerire l’idea di una scrittura in poesia raffinatissima, ma non narcisistica, nutrita da una tensione allanon scevra da angoscia esistenziale e, al contempo, piena di amore per ile per le sue creature.