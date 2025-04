Ricostruzione fondi extra solo per L’Aquila

L’Aquila: prevede un contributo integrativo da 380 milioni di euro per coprire le spese residue rimaste a carico dei cittadini delL’Aquila e dei borghi abruzzesi colpiti dal terremoto nel 2009, dopo il blocco del Superbonus e la fine delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura". Così spiega l’amara scoperta il gruppo social "Professionisti tecnici Ricostruzione post-sisma centro Italia", definendo il cratere 2009 di serie A e quello del 2016 di serie B. "Non vogliamo la guerra tra poveri – afferma Diego Camillozzi, presidente dell’associazione ”La terra trema noi no” –, ma è grave se qualcuno ha guardato solo al proprio orticello. AlL’Aquila avranno meno cantieri di noi, dato che il cratere 2016 riguarda quattro regioni, ma 380 milioni non sono pochi. Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione, fondi extra solo per L’Aquila Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nel silenzio generale, nella calda estate 2024 è passata una norma ritagliata su misura per il sisma 2009, in particolare per: prevede un contributo integrativo da 380 milioni di euro per coprire le spese residue rimaste a carico dei cittadini dele dei borghi abruzzesi colpiti dal terremoto nel 2009, dopo il blocco del Superbonus e la fine delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura". Così spiega l’amara scoperta il gruppo social "Professionisti tecnicipost-sisma centro Italia", definendo il cratere 2009 di serie A e quello del 2016 di serie B. "Non vogliamo la guerra tra poveri – afferma Diego Camillozzi, presidente dell’associazione ”La terra trema noi no” –, ma è grave se qualcuno ha guardatoal proprio orticello. Alavranno meno cantieri di noi, dato che il cratere 2016 riguarda quattro regioni, ma 380 milioni non sono pochi.

