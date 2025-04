di Arnad DOP,decongelato esecco biologico sono stati ritirati dal commercio per motivi legati alla sicurezza alimentare. A stabilirlo il Ministero della Salute.

Richiami alimentari: listeria nel lardo, rischio microbiologico nel tonno e rischio chimico nel basilico.

Sardine Delicius richiamate per un possibile problema di confezionamento.

Senza glutine, preparati per pane & co richiamati per allergeni.

Cola bio richiamata per possibili corpi estranei: la segnalazione di NaturaSì.