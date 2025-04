Ultimouomo.com - Riccardo Orsolini è il Calciatore del mese AIC di marzo

All’inizio del secondo tempo il risultato era ancora di parità e il Venezia aveva avuto più occasioni. La corsa per qualificarsi in Champions League si sta facendo logorante, il Bologna, che è meno avvezza di altre a quei posti di classifica, è atteso al varco di un passo falso. Quella partita contro il Venezia ne aveva tutte le sembianze. Del resto sullo stesso campo nell’ultimoavevano pareggiato Lazio, Atalanta e Napoli.All’inizio del secondo tempo Cambiaghi mette in mezzo un cross che trovasul secondo palo, ma distante dalla porta. Un giocatore qualunque quella palla l’avrebbe controllata per preparare il tiro;però è in fiducia e calcia di prima, d’interno, sul secondo palo. È il gol che basterà al Bologna per vincere la partita e mantenere il passo.Oggi la squadra occupa il quarto posto, con un punto in più rispetto alla Juventus.