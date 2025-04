Anteprima24.it - Revisori dei Conti, Cataudo (FI): “Sorteggio anche per la presidenza del Collegio. Bando lampo della Provincia non garantisce pari opportunità”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilpubblico rappresenta oggi uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, oggettività enelle nomine all’internopubblica amministrazione. Proprio per questo,la designazione del Presidente deldeideidi Benevento dovrebbe seguire il medesimo criterio già previsto per gli altri due componenti del”. È quanto dichiara Claudio, vice segretariole di Forza Italia.“Si tratta di un incarico delicato, che richiede autorevolezza e indipendenza – spiega–. Estendere ilalladelsignificherebbe rafforzare la fiducia nelle istituzioni e tutelare l’imparzialità dell’organo di controllo”.“In questa direzione – aggiunge – Forza Italia ha ritenuto opportuno segnalare tempestivamente l’avvenuta pubblicazione dell’avviso ai Presidenti e ai componenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e deideidi Benevento, chiedendo la massima diffusione tra gli iscritti in possesso dei requisiti.