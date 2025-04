Ilfattoquotidiano.it - Resistenza e 25 aprile protagonisti al festival “Play”. Centinaia di studenti al tavolo del gioco di ruolo sulla Repubblica partigiana di Montefiorino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 25si celebrerà l’80° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, per questo l’edizione 2025 di “del” – il principale evento italiano dedicato ai giochi da, di, di miniature, dal vivo, di carte e scientifici, alla fiera di Bologna dal 4 al 6– ha dedicato proprio alla Liberazione “History“, l’area tematica dedicata ae storia organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana di Public History (AIPH), il Centro di Ricerca sul– UniGe (CeRG), e il Game Science Research Center (GSRC).Nel corso della manifestazione che, oltre agli appassionati di giochi, accoglierà più 80 classi da istituti elementari, medi e superiori sia dell’Emilia Romagna che da altre regioni italiane, saranno più di 15 le iniziative dedicate al tema della Liberazione e dellapartendo dai talk dedicato al connubio-storia e dagli scenari riprodotti dalle associazioni di wargaming, per passare ad esperienze più prettamente ludiche dedicate ai giochi died ai giochi dacome l’italiano “Dagli scioperi all’insurrezione“, realizzato da Maurizio Mola con la collaborazione dell’Istituto piemontese per la Storia della, o l’olandese “Dutch Resistance: Orange Shall Overcome!“, realizzato dal game-designer e storico olandese Marcel Kohler.