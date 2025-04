Reggio Calabria la ragazzina violentata per anni dai rampolli del clan lascia Seminara il paese che non l’ha difesa

Leggi su Open.online

Ha subito violenze per duedal branco, da giovanidelle famiglie di ‘ndrangheta, ora condannati. Ma dopo quegli arresti lei, minorenne, e la sua famiglia hanno affrontato l’omertà e l’isolamento dalla gente diin provincia di, dove vivevano da sempre. Così ora ha cambiato città, con i suoi cari. A riportarlo è il Corriere della Sera. La Regione, con il presidente Roberto Occhiuto, ha messo a disposizione per la famiglia dellaun alloggio dell’Aterp. «Le istituzioni sono al fianco di questa famiglia – ha detto – non è sola, ha vicino tante persone perbene che credono nella giustizia e in unadiversa». Il cambio casa «per la situazione di estrema precarietà e disagio sociale»Nei giorni scorsi, dopo un incontro in Prefettura, i carabinieri hanno notificato alla ragazza il provvedimento «straordinario e urgente» nel quale si afferma che «data la sua situazione di estrema precarietà e disagio sociale è emersa la necessità di reperire un alloggio da destinare per evitare ulteriori problematiche sociali, familiari e ambientali, nonché per garantirle i bisogni primari».