Reddito disponibile famiglie in calo nel quarto trimestre 2024 cresce il consumo

quarto trimestre del 2024, il Reddito disponibile delle famiglie è diminuito rispetto al trimestre precedente sia in termini nominali (come non succedeva dall'ultimo trimestre del 2020) sia, più marcatamente, in termini reali. Lo rende noto l'Istat nel comunicato sul conto trimestrale delle amminitrazioni pubbliche, aggiungendo che ha subito un calo anche la propensione al risparmio, pur rimanendo significativamente più alta rispetto al periodo pre-Covid. In dettaglio, il Reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti in termini nominali dello 0,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all'8,5%, in diminuzione di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Quotidiano.net - Reddito disponibile famiglie in calo nel quarto trimestre 2024, cresce il consumo Leggi su Quotidiano.net Neldel, ildelleè diminuito rispetto alprecedente sia in termini nominali (come non succedeva dall'ultimodel 2020) sia, più marcatamente, in termini reali. Lo rende noto l'Istat nel comunicato sul conto trimestrale delle amminitrazioni pubbliche, aggiungendo che ha subito unanche la propensione al risparmio, pur rimanendo significativamente più alta rispetto al periodo pre-Covid. In dettaglio, ildelleconsumatrici è diminuito dello 0,1% rispetto alprecedente, mentre i consumi sono cresciuti in termini nominali dello 0,7%. La propensione al risparmio delleconsumatrici è stata pari all'8,5%, in diminuzione di 0,6 punti percentuali rispetto alprecedente.

Redditi delle famiglie italiane in calo e fanalino di coda in Europa. Meglio solo della Grecia. Reddito reale delle famiglie italiane ancora in calo, cresce il divario con la Ue: più alto solo della Grecia. Cala il reddito reale delle famiglie in Italia: 17 punti in meno rispetto alla media Ue. Cala il reddito reale delle famiglie. Nel 2022 potere d'acquisto delle famiglie in calo.

