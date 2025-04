Sololaroma.it - Real Madrid-Valencia, il pronostico de LaLiga: dal multi esito al marcatore

Si prospetta decisamente appassionante il finale di campionato in Liga, con una lotta per il titolo che potrebbe giocarsi punto a punto. Da qui al termine ogni giornata sarà dunque molto importante, a partire da questo weekend, nel quale andrà in scena il 30° turno, che proporrà la sfida tra, in programma domani, sabato 5 aprile, con fischio d’inizio fissato per le ore 16.15 al Santiago Bernabeu.La casa della formazione di Carlo Ancelotti ha vissuto pochi giorni fa una notte palpitante in Coppa del Re, con i Blancos che si sono guadagnati l’accesso alla finale dopo il 4-4 nella semifinale di ritorno contro laSociedad, decisa da un gol nel secondo tempo supplementare di Rudiger.che invece in campionato insegue il Barcellona con soli tre punti di distanza e che andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva per mettere pressione ai rivali.