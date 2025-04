Universalmovies.it - Rapunzel | Disney “parcheggia” il film in live-action

Guai in vista per Raperonzolo ed i suoi amici. La versione del classico dell’animazioneè stata messa in pausa dalla.Secondo alcune fonti provenienti dal the Hollywood Repoter, infatti, pare che il colosso dell’intrattenimento abbia messo in standby la produzione deldi(Tangled in originale), il cui annuncio era avvenuto nel dicembre dello scorso 2024. Al momento nessun commento daè arrivato a riguardo.La notizia, se confermata, arriva nelle settimane successive all’insuccesso di un altro“Biancaneve“, il cui lancio costosissimo nelle sale (circa 270 milioni di budget) non sta portando i risultati sperati con soli 145 milioni di dollari raccolti nel Box Office Worldwide da fine marzo. Il flop di Biancaneve ha anche altri “meriti” ovviamente, ma è indubbio che la politica didi riportare in auge vecchi classici d’animazione con versioni aggiornate enon sta funzionando.