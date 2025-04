Rapporto risultato obiettivi come il blues vanno quarto … dopo che var escono gli scioperi spettacolari

Leggi su Justcalcio.com

Enzo Fernandez ha guidato il vincitore del 50 ° minuto mentre il Chelsea ha battuto il Tottenham per spostarsi alposto nella Premier League a Stamford Bridge-che entrambe le parti avevano escluso.Il ritorno del capocannoniere del Chelsea, Cole Palmer, ha trovato Fernandez nello spazio di fronte al goal per segnare il suo gol della quinta lega della stagione e dare alla sua squadra un meritato vantaggio contro una squadra del Tottenham che non ha tentato un tentativo di bersaglio prima della pausa.Enzo Fernandez arriva alla fine di un Cole Palmer Cross e Chelsea prendi il comando! pic.twitter.com/ymlbcyoexm– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 3 aprile 2025Var getta fuori Caicedo, Sarr GoldMoises Caicedo venne in un secondo per il Chelsea sei minuticon una finitura precisa e feroceche Spurs si era parzialmente cancellato, solo per un lungo arbitro di video arbitro (VAR) controlla per ritenere Levi Colwill in fuorigioco.