Ranieri rivela | Non è stata una separazione traumatica con la Juventus un giorno racconterò la mia verità…

Ranieri ha parlato della sua separazione dalla Juventus, l'ex tecnico dell'Inter ha fatto anche allusione ad una verità che prima o poi racconterà. Una nota Ansa riporta le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore dell'Inter in merito alla sua separazione dalla Juventus. Di seguito le parole dell'attuale tecnico della Roma.

PAROLE – «Non c'è senso di rivalsa, sarà una grande gara da tifoso, da allenatore, da tutto. Una gara vibrante tra due squadre che vogliono lottare per qualcosa di più. Ora affronteremo una partita alla volta e ci saranno tutte grandi squadre, a me poi interessa solo che i tifosi siano orgogliosi. Non è stata una separazione traumatica con la Juventus, la verità non è quella che è stata detta. La so io e i due uomini che c'erano al comando all'epoca. Se un giorno farò un libro dirò la mia verità che poi è la verità assoluta perché non so dire bugie».

