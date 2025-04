Puntomagazine.it - Rangers Qualiano: Le nuove partite in programma

Dopo l'ultima partita contro il Folgore Cappella, ihanno subito un periodo di fermoLa scorsa settimana laè uscita vincitrice tra una dellepiù rilevanti in carriera, contro gli avversari del Folgore Cappella.Al termine della partita, la squadra ha preso una breve pausa, con l'intento di ricaricarsi e prepararsi per le prossime sfide. In vista, infatti, c'è una partita molto importante contro gli avversari più temuti: il Pasquale Foggia, che si trova tre punti sopra i, grazie all'ultima vittoria.Il prossimo incontro si disputerà domenica 6 aprile, al Campo Comunale di, alle ore 16:00, contro il Quarto. Se idovessero vincere, si qualificherebbero per uno spareggio che potrebbe garantir loro la promozione.Infine il direttore calcistico Pasquale Palma ha dichiarato: "Spero vi sia una buona cornice di pubblico che faccia il tifo per noi, la squadra sta lavorando bene ed è in buona mani, la società è presente per ogni evenienza"