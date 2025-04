Metropolitanmagazine.it - Raid israeliano su una scuola a Gaza, almeno 29 morti tra i rifugiati: “Tra le vittime 18 bambini”

Gli attacchi aerei israeliani nella Striscia dihanno causato100, tra cui 27 persone rifugiate in unanel nord della città, secondo le autorità mediche palestinesi. L’esercitoha intensificato l’offensiva con l’intento di esercitare maggiore pressione su Hamas, colpendo presunti “centri di comando e controllo” dell’organizzazione.33, di cui 18, risultano esserein treseparati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona diCity.29 persone sono morte, tra cui 18. “Oggi Israele ha attaccato lacon diversi missili di enorme potenza distruttiva, nonostante laospiti migliaia di civili sfollati, costretti ad abbandonare le loro case a causa dei continui e brutali bombardamenti“, si legge in una nota di Hamas.