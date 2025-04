Ragazzo uccide il padre per salvare la madre | L’ho accoltellato perché stava maltrattando mia mamma Arrestato il 19enne a Mezzolombardo

Leggi su Open.online

Ha ammesso di aver colpito il genitore ildi 19 anni che nella notte hailperlada un’aggressione. «con un coltello da cucina,ancorala. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i carabinieri», ha dichiarato alle forze dell’ordine sopraggiunte sul luogo del delitto, l’appartamento dove vive la famiglia a, in provincia di Trento. Bojan Panic – questo il nome deldi origine bosniaca che ha raccontato di aver colpito Simeun Panic, 46 anni – è stato trovato dai Carabinieri ancora dentro l’abitazione, dalla quale non avrebbe mai tentato di fuggire. Anzi, è stato lui ha chiamare il 112. La dinamicaSecondo una prima ricostruzione della dinamica, il giovane, che studia a Bolzano, sarebbe intervenuto per difendere la, vittima di un’aggressione da parte del marito all’interno dell’abitazione.