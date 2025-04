Oasport.it - Rafael Nadal prevede un problema nel futuro del tennis

Ildovrà fronteggiare un. L’ha detto Rafa, nel corso di una conferenza presso la Escuela Universitaria a lui intitolatala alla Universidad Alfonso X el Sabio (UAX Rafa), nel campus di Villanueva de la Cañada, a Madrid, sul tema “Prestazioni sportive e salute”.Il fuoriclasse spagnolo, ritiratosi al termine del 2024 dopo la sfida tra Spagna e Olanda di Coppa Davis a Malaga, ha esposto un punto di vista interessante relativamente allo sviluppo del gioco nei tempi moderni: “Gli atleti sono sempre più alti e si muovono meglio. Il servizio ha un impatto decisivo“, ha dichiarato Rafa.“Se non si limita questa potenza, arriverà qualcuno alto più di due metri e con buona mobilità e non si potrà competere contro di lui, non si riuscirà a fare un break“, il parere del maiorchino.