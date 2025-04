Radda in Chianti | Colle Bereto tra tradizione e innovazione vinicola

Radda in Chianti, che unisce quello che più si cerca in questa zona: scrigni d’arte e vini che portano avanti la tradizione. Si trova qui l’azienda vinicola Colle Bereto, in questo angolo di territorio in cui si è scritta una pagina importante della storia del Chianti Classico: nel maggio del 1924, infatti, 33 viticoltori della zona si riunirono nella Cantina Vignale (di cui Colle Bereto era al tempo un podere) per costituire il primo nucleo del Consorzio Chianti Classico. Alla fine degli anni Settanta, un altro tassello di questa storia viene scritta da Franca e Lorenzo Pinzauti, che che rileva l’azienda: la famiglia, fondatrice della moderna tenuta, porta avanti tradizione e innovazione. E partecipando alle trasformazioni del settore. Quotidiano.net - Radda in Chianti: Colle Bereto tra tradizione e innovazione vinicola Leggi su Quotidiano.net Fra le più belle cartoline della Toscana, c’è il comune diin, che unisce quello che più si cerca in questa zona: scrigni d’arte e vini che portano avanti la. Si trova qui l’azienda, in questo angolo di territorio in cui si è scritta una pagina importante della storia delClassico: nel maggio del 1924, infatti, 33 viticoltori della zona si riunirono nella Cantina Vignale (di cuiera al tempo un podere) per costituire il primo nucleo del ConsorzioClassico. Alla fine degli anni Settanta, un altro tassello di questa storia viene scritta da Franca e Lorenzo Pinzauti, che che rileva l’azienda: la famiglia, fondatrice della moderna tenuta, porta avanti. E partecipando alle trasformazioni del settore.

