Anteprima24.it - Raccolta di asparagi nelle aree interessate dagli incendi boschivi: controlli dei Carabinieri Forestali

Tempo di lettura: 2 minutiIl GruppoForestale di Benevento ha disposto una serie direlativi alladidella scorsa estate 2024 in attuazione della vigente normativa – art. 77 C.7 Regolamento Regionale 3/17 – che vieta ladegliper un anno sullepercorse dal fuoco. Obiettivo del GruppoForestale di Benevento oltre a quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di unasostenibile che non comprometta la riproduzione della specie e la salute degli ecosistemi del sottobosco e rurali, è anche quello di dissuadere coloro che spinti dalla volontà di raccoglierli potrebbero appiccarefinalizzati ad un incremento della crescita disul suolo arso. Particolarmente intense le attività di vigilanza dei NucleiForestale di Pontelandolfo e di Benevento, impegnati indel territorio particolarmente martoriate daperciò note per la cospicua presenza diselvatici.