Raccolta di asparagi nelle aree incendiate | Sanzioni e controlli del gruppo Carabinieri forestale di Benevento

Intensificati iper prevenire abusi nelladegliselvatici e tutelare l’ambientecolpite dagli incendiIldiha disposto una serie direlativi alladiinteressate dagli incendi boschivi della scorsa estate 2024 in attuazione della vigente normativa – art. 77 C.7 Regolamento Regionale 3/17 – che vieta ladegliper un anno sullepercorse dal fuoco. Obiettivo deldioltre a quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di unasostenibile che non comprometta la riproduzione della specie e la salute degli ecosistemi del sottobosco e rurali, è anche quello di dissuadere coloro che spinti dalla volontà di raccoglierli potrebbero appiccare incendi finalizzati ad un incremento della crescita disul suolo arso.

Raccolta asparagi nelle aree interessate dagli incendi, scattano i controlli.

