Qui Senigallia. La Vigor saluta Idaro e pensa solo all’Aquila.

La gara contro L’Aquila sarà decisiva, ma come reagirà ladopo 2 sconfitte consecutive? Non, nelle ultime ore la società ha comunicato di aver risolto il contratto con uno degli under arrivati in estate:. "Lae ringrazia il calciatore Benjamin- scrive il club attraverso una nota arrivata in piena notte -. Le due parti hanno risolto il contratto di comune accordo. Grazie Benjamin per il tuo contributo e in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera". La partenza dinon sconvolge gli equilibri della squadra, ma lascia qualche perplessità per le tempistiche. Il giocatore era fuori dai radar da inizio anno e, soprattutto, completamente fuori dalle rotazioni di mister Antonioli visto che l’ultima convocazione risale addirittura al mese di gennaio.