Questi soldi tutti per lei Zeudi la notizia sulla raccolta fondi dopo il Grande Fratello

Grande Fratello si sia conclusa con un quinto posto, per molti fan Zeudi Di Palma è la vera vincitrice del reality. E non si tratta solo di affetto simbolico: le sue fanbase più accanite, le Zelena e le Zeudiners, hanno trasformato questa convinzione in un’iniziativa concreta, aprendo una raccolta fondi per “risarcire” la loro beniamina dell’ingiustizia – a loro dire – subita.Nei mesi del programma, i due fandom hanno dato prova di un attivismo senza pari, tra bot, VPN e – si mormora – persino indirizzi email recuperati dal dark web per votare in massa. Tutto pur di portare Zeudi alla vittoria. Ma non è bastato: la Di Palma si è fermata ai piedi del podio, superata da Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Helena Prestes e dalla vincitrice Jessica Morlacchi, che si è aggiudicata 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali andranno in beneficenza. Leggi su Caffeinamagazine.it Nonostante la sua avventura alsi sia conclusa con un quinto posto, per molti fanDi Palma è la vera vincitrice del reality. E non si tratta solo di affetto simbolico: le sue fanbase più accanite, le Zelena e leners, hanno trasformato questa convinzione in un’iniziativa concreta, aprendo unaper “risarcire” la loro beniamina dell’ingiustizia – a loro dire – subita.Nei mesi del programma, i due fandom hanno dato prova di un attivismo senza pari, tra bot, VPN e – si mormora – persino indirizzi email recuperati dal dark web per votare in massa. Tutto pur di portarealla vittoria. Ma non è bastato: la Di Palma si è fermata ai piedi del podio, superata da Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Helena Prestes e dalla vincitrice Jessica Morlacchi, che si è aggiudicata 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali andranno in beneficenza.

