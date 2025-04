Ilfattoquotidiano.it - “Questa persona è un uomo”: schermitrice Usa si rifiuta di affrontare un’avversaria sostenendo sia trans. Viene squalificata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è inginocchiata sulla pedana e si èta di competere contro la sua avversaria,sia unagender. È successo il 30 marzo in un torneo regionale organizzato dalla Federazione della scherma Usa nell’Università del Maryland. La protagonista del gestofobico è laStephanie Turner, che è stata. “A unanon è consentitorsi di combattere contro un’altraregolarmente iscritta per nessun motivo”, ha affermato USA Fencing in una dichiarazione rilasciata all’Associated Press. Mentre Turner ha rilanciato le sue accuse a Fox News: “Ho detto loro che mivo di tirare di scherma perchéè un, e io sono una donna, e questo è un torneo femminile e mi rifiuto di tirare di scherma per principio”.Un video online mostra Turner inginocchiata per protesta prima del suo incontro contro l’avversaria.