Questa è una notizia bomba | Barbara D’Urso torna in tv ma non da sola ecco con chi condurrà

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, sembra che il tanto atteso ritorno diin televisione sia finalmente alle porte. Da oltre un anno si parla della sua possibile “rentrée”, ma ora sembra che il progetto stia per concretizzarsi. La conduttrice, che ha fatto la storia della televisione italiana, tra recitazione e conduzione, potrebbere in grande stile, forse con una nuova sfida in prime time, pronta a riprendersi il suo posto sotto i riflettori. Evolta, non lo farà da, l’esilio è finalmente finito?Da quandoha lasciato Mediaset, molti si sono chiesti quando e come sarebbeta sulla scena. La sua assenza dai principali palinsesti è stata lunga, ma ora, grazie anche a voci autorevoli come quelle di Davide Maggio, sembra chepossa riappropriarsi del sabato sera.