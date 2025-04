Quello che servirebbe per fermare i femminicidi

Internazionale.it - Quello che servirebbe per fermare i femminicidi Leggi su Internazionale.it I corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole non bastano, ma sarebbero l’inizio di un processo in cui l’intera collettività si assume la responsabilità di un nuovo alfabeto emotivo. Leggi

Quello che servirebbe per fermare i femminicidi - Annalisa Camilli. Veronese e Menelao: “Serve un cambiamento culturale per fermare i femminicidi”. Fermato il presunto assassino di Sara Campanella: non bastano più reati per fermare i femminicidi. Femminicidi: due vittime in 24 ore. Punire di più basta a fermare la violenza?. Femminicidi, fermare la violenza di genere è un impegno collettivo. Save the children, serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Ne parlano su altre fonti

Carlo Nordio: L'intervento penale non basta per fermare i femminicidi - Il ministro Nordio sottolinea l'importanza dell'educazione civica e del codice rosso per prevenire i femminicidi. (msn.com)

Femminicidi, è davvero colpa "della sensibilità culturale delle diverse etnie"? Ecco cosa dice Nordio - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sollevato polemiche per le sue affermazioni sui femmincidi, suggerendo che la maggior parte di questi delitti sono legati alla cultura di alcune etnie. (tag24.it)

I femminicidi non calano, il governo si autoassolve e Nordio diventa razzista - Per il ministro della Giustizia, la violenza di genere non appartiene alla cultura italiana. «Alcune etnie hanno sensibilità diverse sulle donne». Il Pd: «Parole inaccettabili» ... (editorialedomani.it)