Quarantastra al via la mostra sulla storia dell’economia aretina

storia e le storie dell'economia aretina in mostra al Circolo Artistico. Sabato 5 aprile, a partire dalle 10, aprirà i battenti un'esposizione unica nel suo genere dal titolo "Quarantastra" che permetterà di ripercorrere sviluppi, evoluzioni e trasformazioni dell'imprenditoria locale negli ultimi quattro decenni attraverso le testimonianze di una selezione di aziende del territorio in rappresentanza di vari settori. L'iniziativa, patrocinata da Comune di Arezzo e Provincia di Arezzo, è organizzata dall'agenzia Studio Astra in occasione del quarantesimo anniversario di attività con la volontà di far rivivere un immaginario viaggio dal 1985 a oggi in cui coinvolgere emotivamente i visitatori tra ricordi, momenti e avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di tantissime famiglie aretine.

