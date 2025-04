Lanotiziagiornale.it - Quanto costano davvero i dazi all’Ue: conto salato per Germania e Italia

Più di 100 miliardi. Questo è il costo stimato per l’Ue deiannunciati dal presidente Usa, Donald Trump. A fare i calcoli è Teha Group, in occasione della 36esima edizione del Workshop “Lo Scenario dell’Economia e della Finanza” a Cernobbio. Le stime riguardano i costi per i produttori, le aziende e i consumatori.Nello specifico, viene ipotizzata l’ipotesi per cui irimangano pari al 20% su tutte le esportazioni e al 25% su acciaio, alluminio e automobili. Con queste condizioni, il prezzo per l’Ue sarebbe di 104,4 miliardi.di Trumpe chi paga di piùIl calcolo dei 104,4 miliardi prende quindi in considerazione lo scenario probabilmente peggiore, quello senza alcun compromesso, ma che comunque sembra anche il più probabile, almeno al momento. A pagare ilpiùin Ue sarebbe la, che grazie al suo forte export potrebbe rimetterci un terzo del totale europeo, ovvero 35 miliardi.