Qual è l'urgenza di approvare il ddl Sicurezza? Il Parlamento è esautorato, protestiamo!

Esplicita e palese carta straccia di ogni procedura costituzionale. Ma possibile che siamo arrivati a questo? E senza che vi sia un’indignazione di popolo?Vorrei qui proporre un banale ragionamento. Il disegno di legge governativo sullastava seguendo il proprio iter parlamentare da oltre un anno. Le norme lì contenute – quelle che criminalizzano le proteste che bloccano il traffico e i movimenti per l’abitare, quelle a protezione dei poliziotti, quelle che vietano la cosiddetta cannabis light e tutte le altre – sono state votate dalla Camera dei Deputati ed erano attualmente in discussione al Senato.Tra queste, le tre norme che, come trapelato da fonti di stampa, non sarebbero state viste di buon occhio dal Quirinale. E ben si capisce il perché. Vi è innanzitutto l’introduzione del divieto di acquistare una sim card per chi è presente irregolarmente sul territorio nazionale.