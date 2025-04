Punti nascita di Polla e Sapri il M5S | Vanno salvati a rischio la sicurezza sanitaria delle aree interne

Punti nascita negli ospedali di Polla e Sapri. "Queste strutture - si legge in una nota - rappresentano un presidio essenziale per le comunità locali, garantendo il diritto alla salute per le donne e i neonati delle aree interne. Il Movimento 5 Stelle, attraverso i suoi rappresentanti territoriali, in campo per impedire la chiusura dei punti nascita negli ospedali di Polla e Sapri.

