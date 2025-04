Punisher Jon Bernthal co-autore dello speciale Marvel | Frank Castle è nelle mie ossa

dello spietato giustiziere in Daredevil: Rinascita, entrando nel MCU, co-scriverà il suo stesso speciale A soli due episodi dalla fine, Daredevil (Charlie Cox) ha davvero il suo bel da fare, soprattutto con la task force speciale di poliziotti corrotti di Kingpin che gira a piede libero per la città, indossando il logo di un certo amico che non vedrà di buon occhio il fatto che il suo marchio venga sfruttato in questo modo. Vorrà dare loro una lezione che non dimenticheranno presto. Apparso al CinemaCon per promuovere il suo prossimo film, The Accountant 2, il beniamino dei fan Jon Bernthal, interprete di Frank Castle/The Punisher, ha offerto un piccolo aggiornamento su ciò che possiamo .

