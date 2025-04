Padovaoggi.it - Pulizie intensive, lunedì tocca al centro

Leggi su Padovaoggi.it

7 aprile learrivano in zona. Viale Codalunga, via Trieste e via Ugo Bassi saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una città.