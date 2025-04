Al lavoro per ilregolatore. L’amministrazione comunale ieri mattina ha presentato tutta l’attività di redazione, formazione e approvazione del futuro strumento di pianificazione urbanistica per la città. Oggi si chiama Pug, cioèurbanistico generale, ed è l’erede del Prg, ilregolatore generale: quello attuale risale al 1993. Tra i principali obiettivi delci sono il contenimento del consumo di suolo, promuovendo il riuso degli spazi già urbanizzati, la rigenerazione urbana e territoriale con particolare attenzione alle zone degradate e alla riqualificazione delle periferie, ma anche la sostenibilità ambientale attraverso strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela del paesaggio. Sarà una pianificazione partecipata, con il coinvolgimento di cittadini, enti, professionisti e portatori d’interesse.

Ilrestodelcarlino.it - Pug, si lavora al "figlio" del Prg. Gettate le basi per il nuovo piano con 700mila euro di fondi europei

Pug, si lavora al "figlio" del Prg. Gettate le basi per il nuovo piano con 700mila euro di fondi europei.

Oria, si lavora al Pug per mandare in soffitta il Piano di fabbricazione del 1971: al via la consultazione pubblica preventiva.

PUG: Sostenere il buon lavoro.

Pug, partono gli incontri nei quartieri: ecco le date.

Fratelli d'Italia attacca il sindaco sul percorso per il nuovo Pug: "Butta via lavoro fatto fino ad ora".

Pug a Lecce, Salvemini: «Con professionisti locali rischio di interessi privati».