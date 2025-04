Lanazione.it - Protesta ad Arezzo: dibattito sui parcheggi al viale dei Ricercatori

Leggi su Lanazione.it

La questione deilungodei, nella zona universitaria adiacente al parco Pionta ad, sta alimentando unsempre più acceso. Mercoledì il comitato per la rinascita del Pionta ha organizzato unapacifica, lasciando finte multe sulle auto in sosta con lo slogan "Meno auto, più Vita". L’obiettivo è di liberare l’area dalle macchine, come primo passo per la riqualificazione del polmone della città. Tuttavia, molti studenti non ci stanno e annunciano una contromanifestazione. Roberta, studentessa all’università, pur comprendendo la necessità di risanare la zona, contesta l’attacco ai: "Il Pionta è un’area verde con un grande potenziale, ma il vero problema è il degrado. Inoltre, quello è solo uno degli accessi, non il principale". Evidenzia poi altre criticità: "Il parco è frequentato da persone poco raccomandabili, con episodi di spaccio e incuria.