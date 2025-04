Iodonna.it - Protagonista, Mark Wahlberg, ingrassato più di 10 kg in 3 settimane per entrare meglio nel ruolo. il biopic è diretto da Rosalind Ross, compagna di Mel Gibson che recita nel ruolo del padre alcolizzato

Leggi su Iodonna.it

In onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 3, Father Stu è un toccante film che racconta la vera storia di Stuart “Stu” Long, un ex pugile che, dopo un incidente, scopre la fede e diventa sacerdote. Interpretato splendidamente da, ildadi Melche, in Father Stu,neldeldel. Mele il suo ritorno a Venezia: «Il mio eroe?di una guerra pacifista» X Leggi anche ›, 13 kg in più in 20 giorni: addio al fisico scolpito per l’interpretazione in “Father Stu” Father Stu, la trama del film su Rai 3 conStuart “Stu” Long (Whalberg) è un pugile con una pessima situazione familiare.