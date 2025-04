Ilrestodelcarlino.it - ProPal in municipio, il dibattito: "Ho solo applicato il regolamento, da Marchi attacco all’istituzione"

Federico Soffritti, presidente del Consiglio comunale, il documento presentato dalla capogruppo grillina Marziasullo scontro in aula tra pro Pal e sindaco, è molto duro. Come risponde? "Rappresenta unscomposto e molto grave non a me, maconsiliare. Interrompere e irrompere in una assise democratica, come è stato fatto dai contestatori filo-palestinesi, è un torto fatto a tutti i cittadini ferraresi, non a noi singoli consiglieri. Io ho agito di conseguenza". La pentastellata sostiene che lei abbia agito al di fuori del perimetro stabilito daldell’Aula. È così? "Assolutamente no. Ho agito nel pieno rispetto del buon senso e del, in quanto lo stesso prevede che la presidenza senta i presidenti di gruppo a norma dell’articolo 71nel caso di ripresa della seduta a porte chiuse, mentre per un usuale riavvio delle attività è appunto nelle esclusive facoltà presidenziali la ripresa della seduta.