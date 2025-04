Progetti umanitari e iniziative solidali nel mondo

mondo accadono cose meravigliose. Lì dove le telecamere non arrivano, nascono ogni giorno gesti che parlano una lingua antica: quella della solidarietà.Progetti umanitari e iniziative solidali non sono solo parole altisonanti, né appartengono solo ai grandi nomi o alle ONG. Spesso nascono in silenzio, da una domanda che si fa azione: “Cosa posso fare io, qui, adesso?”. È così che una maestra in pensione insegna a leggere alle donne di un villaggio africano. È così che un gruppo di giovani costruisce una scuola con materiali di recupero in mezzo al nulla. Lortica.it - Progetti umanitari e iniziative solidali nel mondo Leggi su Lortica.it Viviamo in un’epoca piena di contraddizioni. Da una parte, la corsa sfrenata all’apparenza, al profitto, all’affermazione individuale. Dall’altra, un bisogno crescente di senso, di cura, di vicinanza. E mentre la superficie urla, nelle pieghe silenziose delaccadono cose meravigliose. Lì dove le telecamere non arrivano, nascono ogni giorno gesti che parlano una lingua antica: quella della solidarietà.non sono solo parole altisonanti, né appartengono solo ai grandi nomi o alle ONG. Spesso nascono in silenzio, da una domanda che si fa azione: “Cosa posso fare io, qui, adesso?”. È così che una maestra in pensione insegna a leggere alle donne di un villaggio africano. È così che un gruppo di giovani costruisce una scuola con materiali di recupero in mezzo al nulla.

Progetti umanitari e iniziative solidali nel mondo. Volontariato giovanile europeo, UE: un futuro più solidale con 166 mln di euro. Regali di Natale 2024, la guida agli acquisti solidali: ecco i progetti umanitari che è possibile sostenere. Campagna di solidarietà "Quaresima di Carità" 2025. Tutti più buoni | I regali di Natale che fanno bene. « Solidaires » : l'impegno umanitario della Francia in Ucraina.

