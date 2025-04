Sport.quotidiano.net - Primavera, stangata per Di Salvatore

Maxi squalifica per Mattia Di. Il calciatore classe 2008 dellaguidata da Ledesma è finito per incappare in un lungo e pesantissimo stop di ben 8 giornate a seguito delle intemperanze mostrate in occasione dei concitati momenti finali dell’ultima partita disputata dalla formazione giovanile del Picchio che domani, tra l’altro, sarà chiamata a giocarsi il secondo posto con il Napoli. Seppur si dovrà far fronte ad alcune defezioni. Il match di sabato scorso Ternana-Ascoli, uno scontro diretto per il terzo piazzamento della classifica del campionato2 (girone b) e andato in scena allo stadio Gubbiotti di Narni, è finito per generare una serie di inevitabili conseguenze per i due club che si sono contesi l’intera posta in palio per oltre 90’. Che la sfida sarebbe stata particolarmente tirata lo si sapeva alla vigilia del confronto, d’altronde c’era soltanto un punto di differenza tra le due squadre.