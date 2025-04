Lanazione.it - Prevenzione truffe: il programma degli incontri formativi nei centri di aggregazione sociale

Arezzo, 3 aprile 2025 – Riconoscere e preveniree reati contro il patrimonio. E’ quanto propone ildiorganizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, e che a partire dal 4 aprile e fino al 6 giugno interesserà con una specifica calendarizzazione ididi Chiassa Superiore, Giotto, Fiorentina, Quarata, Santa Firmina. Glidedicati alladelleagli anziani e ai reati contro il patrimonio sono curati direttamente dagli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri con la partecipazione della Polizia Municipale. Nel corsoappuntamenti saranno illustrate le tecniche utilizzate dai malviventi per indurre le vittime a consegnare denaro od oggetti preziosi nonché semplici accorgimenti utili per ladel reato stesso durante la fase esecutiva.