Prete indagato per omicidio stradale per la morte di Fabiana Chiarappa | è scappato dopo l’incidente

Repubblica.it - Prete indagato per omicidio stradale per la morte di Fabiana Chiarappa: è scappato dopo l’incidente Leggi su Repubblica.it L’uomo secondo l’ipotesi investigativa avrebbe travolto sulla strada tra Turi e Putignano la moto sui cui viaggiava la giovane donna, che era probabilmente ancora viva, ed è fuggito senza prestarle soccorso. In un primo momento era sembrato un incidente senza altri veicoli.

Fabiana Chiarappa morta in incidente, prete indagato per omicidio stradale. «Non si è fermato a prestare soccorso» - Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione all'incidente in cui la sera del 2 aprile è morta la 32enne ... (msn.com)

Prete indagato per omicidio stradale a Bari per la morte di Fabiana Chiarappa - Sembrava un incidente stradale senza altre persone coinvolte, invece ora si indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. E sotto inchiesta c’è un sacerdote della provincia di Bari, accusato ... (ilfattoquotidiano.it)

Motociclista muore in un incidente, indagato un prete - Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 e rugbista, è morta in provincia di Bari. Un sacerdote è indagato per omicidio stradale: non si sarebbe fermato ... (gazzetta.it)